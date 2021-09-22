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امغيب لقناتنا: الدبيبة انقلب على الشرعية ويسعى للبقاء إلى ما بعد المدة التي أقرتها خارطة الطريق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن كل الأعمال التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا تخدم بأي شكل من الأشكال الوصول إلى الانتخابات القادمة.

امغيب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أضاف: “قرار سحب الثقة عن الحكومة المؤقتة تأخر كثيرا ولم يقوم رئيسها إلا بزيارة مدن معينة”، مشيراً إلى أن الدبيبة يقوم بحملة انتخابية لنفسه عن طريق إطلاق الوعود ويعمل بعقلية الرجل الواحد.

وتابع: “الدبيبة انقلب على الشرعية ويسعى للبقاء إلى ما بعد المدة التي أقرتها خارطة الطريق”.

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قناة ليبيا الحدث

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