امغيب لقناتنا: الدبيبة انقلب على الشرعية ويسعى للبقاء إلى ما بعد المدة التي أقرتها خارطة الطريق

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن كل الأعمال التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا تخدم بأي شكل من الأشكال الوصول إلى الانتخابات القادمة.

امغيب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أضاف: “قرار سحب الثقة عن الحكومة المؤقتة تأخر كثيرا ولم يقوم رئيسها إلا بزيارة مدن معينة”، مشيراً إلى أن الدبيبة يقوم بحملة انتخابية لنفسه عن طريق إطلاق الوعود ويعمل بعقلية الرجل الواحد.

وتابع: “الدبيبة انقلب على الشرعية ويسعى للبقاء إلى ما بعد المدة التي أقرتها خارطة الطريق”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

