وزير خارجية فنزويلا للمنقوش: يمكن لليبيا الاعتماد علينا وسنكون بوابتكم لأمريكا الجنوبية والكاريبي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء في نيويورك ، مع وزير خارجية فنزويلا السيد فيليكس بلاسينسيا غونزاليس .

وأكدت المنقوش، في بداية اللقاء على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وفنزويلا، مشددة على ضرورة العمل سوياً على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين .

وأشارت وزيرة الخارجية ، إلى أن فنزويلا كانت أول دولة في أمريكا اللاتينية تقيم ليبيا علاقات دبلوماسية معها ، وأن الوقت قد حان لا عادة فتح سفارة فنزويلا في العاصمة طرابلس.

من جانبه أكد وزير الخارجية الفنزويلي على دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ، وحرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا ، معربا عن تطلع بلاده لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك .

وقال إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طرابلس ودعا الى إعادة فتح السفارة الليبية في كاراكاس .

وقال الوزير ان بإمكان الأصدقاء الليبيين الاعتماد علينا ، وستكون فنزويلا بوابة ليبيا في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي. وأشار غونزاليس إلى أن بلاده كان لها علاقات جيدة مع النظام السابق ، لكنها تحترم إرادة وتطلعات الشعب الليبي في التغيير.