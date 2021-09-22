قلق أممي بعد سحب الثقة من الحكومة

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن قلقها من قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكدة أنها تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال الانتخابات، مشيرة إلى أن يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 24 ديسمبر إلى جانب تقديم الخدمات الضرورية للشعب.

وأضاف البيان أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات وأن يعمل المجلس على تعزيز الجهود نحو بناء توافق على نطاق واسع بشأن الإطار التشريعي للانتخابات الذي يجري العمل عليه .

وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل ، مذكرة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للعملية السياسية في ليبيا .

ودعت البعثة مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات والامتناع عن أي إجراء من شأنه تقويض العملية الانتخابية ووحدة البلاد واستقرارها .

وشددت البعثة على ضرورة أن يبقى إجراء الانتخابات هو الهدف الأسمى معتبرة أن أي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يعتبر ضد إجراء الانتخابات القادمة .

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