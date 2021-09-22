البعثة الأوروبية في ليبيا تمول برنامج اليونسيف لدعم الأطفال

هنأت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وزارة الداخلية واليونيسف الذين وقعا يوم الأحد الماضي على خطة عمل بارزة لتحقيق العدالة من أجل الأطفال في ليبيا.

وعرفت البعثة الأوروبية برنامج “العدالة للأطفال” بأنه: ( برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي في ليبيا لدعم الشرطة والقضاء والمختصين الاجتماعيين لحماية أغلى أعضاء مجتمعاتنا – الأطفال).

وينشط برنامج البعثة بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي في ليبيا وهم يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويتم بهذا التنسيق دعم المؤسسات الحكومية ووكالات سيادة القانون لحماية حقوق الطفل والتأكد من عدم ترك أي طفل خلف الركب”-حسب وصف البعثة- التي أكدت أنها تدعم الأطفال وتحرص على دورهم في التنمية المستدامة في ليبيا.

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