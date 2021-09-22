صباح جمعة: النصاب القانوني لجلسة سحب الثقة من حكومة الدبيبة صحيح

قالت نائب مقرر عام مجلس النواب صباح جمعة إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كان بالعد داخل قبة مجلس النواب .

الترهوني أوضحت في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أنه “لا توجد أي عملية تزوير خلال عملية العد في أصوات النواب، والنصاب القانوني صحيح وعملية العد كانت بالحضور داخل القاعة وليس من كشف الحضور لأن هناك من يوقع حضوره ويغادر، وكان الحضور داخل القاعة 113 نائباً”.

وأضافت أن “حتى لو كانت الجلسة مغلقة إلا إنها كانت مصوره وموثقة، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبية ستكون حكومة تصريف أعمال خلال الثلاثة أشهر حتى تتم العملية الانتخابية القادمة في 24 ديسمبر”.

وأشارت الترهوني إلى أن “كل قرارات رئيس الحكومة سواء منحة الشباب للزواج والزيادات والمتقاعدين جميعها ساريه وباقية ولن تتوقف، ولم نلغي اي قرارات ومجلس النواب ليس ضد اي قرارات للمواطنيين”.

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