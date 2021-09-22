“العبار” و”غانيون” يناقشان الصعوبات التي تواجه هيئة الإغاثة

استعرض رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد العبار في لقاء مع منسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون العراقيل التي تواجه الهيئة والعمل على توسيع نطاق الخدمات لتشمل جميع الشرائح المستهدفة من نازحين ومهجرين وهجرة غير قانونية وإعداد المقترحات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة في الظروف الطارئة .

ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة غانيون إلى الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي ، وذلك للوقوف على احتياجات الهيئة وتقديم المساعدة الإنسانية بأنواعها من أجل رفع المعاناة عن المهاجرين والنازحين من مدنهم وتنسيق العمل بين منظمات الأمم المتحدة للقدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة للظروف الإنسانية وللتأكيد على استمرار جهود المنظمات المعنية والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية .

ويرافق غانيون ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية .

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