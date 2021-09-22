البرغوثي ينفي الأخبار المتداولة على لسانه بإعلام “الإخوان”

فند عضو بمجلس النواب حسن البرغوثي الأخبار المنسوبة له على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص حدوث عملية تزوير في جلسة اليوم بخصوص سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة .

البرغوثي قال في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24 إنه موجود حاليًا في دولة مصر الشقيقة ولم يتواصل مع أي وسيلة إعلامية، ولم يدلي بأي تصريحات صحفية بخصوص جلسة اليوم لمجلس النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية .

وأوضح أنه لم يكن موجود بالجلسة، لافتًا إلى أنه متواجد في اجتماع البرلمان العربي المنعقد في جمهورية مصر العربية .

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