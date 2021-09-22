الدغاري: حكومة الدبيبة فشلت في تنفيذ خارطة الطريق وإذا رفضت قرار مجلس النواب سنعود إلى المربع الأول

صرح عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، اليوم الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد فشلت بتنفيذ خارطة الطريق، وكانت بمثابة حكومة محاصصة وإقصاء.

وقال الدغاري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “الحكومة فشلت في الوفاء بخارطة الطريق، ولم تكن حكومة وحدة وطنية، بل حكومة محاصصة مقيتة، فقد أقصت مناطق وقبائل حجمها كبير في حين مثلت مناطق ضئيلة بشكل كبير لوجود من يمثلها في ملتقى الحوار السياسي.

وتابع: “إذا رفضت حكومة الدبيبة قرار مجلس النواب، سيصبح المشهد الليبي أكثر ضبابية، وسيتسبب ذلك في إعاقة تقدم العملية السياسية والعودة إلى المربع الأول”.

وأوضح: “سحب الثقة يتطلب أغلبية موصوفة، وهو غير متوفر، وهذا ما استندت إليه الحكومة في رفضها لقرار سحب الثقة، ولكن غياب الدائرة الدستورية المعطلة سيجعلها تتجه إلى القضاء”.