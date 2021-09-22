عبد المولي: سحب الثقة من الحكومة ليس له سند دستوري أو قانوني

قالت ابتسام عبدالمولى ، مستشارة سياسية بوزارة الخارجية، ورئيسة منظمة العشرة لتمكين المرأة، إن قرار مجلس النواب‬ سحب الثقة من ‫حكومة الوحدة الوطنية‬ ، سيزيد المشهد الليبي إرباكاً وتعقيداً، سحب الثقة ليس له سند دستوري ولا قانوني.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر في وقت سابق الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.