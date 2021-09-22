تقرير: كندا ساهمت في تدمير ليبيا في العام 2011

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “سالت واير” الإخباري الكندي على مشاركة القوات الكندية في إنهاء الدوبة الليبية في العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى قيادة الجيش الكندي لتدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا من خلال مد يد العون للمناوئين للعقيد القذافي عبر فوج العمليات الخاصة الكندية لتتفاخر لاحقا كندا بذلك في استعراض عسكري.

وتابع التقرير إن كندا لم تحقق في الواقع أي انتصار في ليبيا فالبلاد دخلت بسبب التدخل العسكري في فوضى عارمة وهو الأمر الذي يشير إلى وجوب إعادة النظر في كافة الحروب الخارجية التي دخلتها القوات الكندية خارج أراضيها.

ترجمة المرصد – خاص

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