الصول: حكومة الدبيبة أسقطت بعد قرار سحب الثقة منها

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، الثلاثاء، إن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أسقطت بعد قرار سحب الثقة منها”، مضيفا أن “قرار سحب الثقة جاء بأغلبية الأعضاء، حيث حضر الجلسة 113 نائبا، فيما صوّت على قرار سحب الثقة 89 نائبا”.