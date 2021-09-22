الصول: حكومة الدبيبة أسقطت بعد قرار سحب الثقة منها

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، الثلاثاء، إن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أسقطت بعد قرار سحب الثقة منها”، مضيفا أن “قرار سحب الثقة جاء بأغلبية الأعضاء، حيث حضر الجلسة 113 نائبا، فيما صوّت على قرار سحب الثقة 89 نائبا”.
وأوضح الصول، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “البرلمان سيختار رئيس حكومة جديد بالتشاور مع جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة وفي أقل وقت ممكن”.
وأشار إلى أن قرار سحب الثقة جاء بعد الكثير من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة خلال الأشهر الماضية في الكثير من الملفات، وأن أعضاء البرلمان قرروا طرح سحب الثقة للتصويت.
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