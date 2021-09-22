نقابة المعلمين تعلن رسميا الإضراب وتهدد بمظاهرات حال عدم زيادة مرتباتهم

أعلنت النقابة العامة للمعلمين عن إضراب شامل لكل معلمي ليبيا بدءًا من الأربعاء المقبل، لحين تحقيق مطالبهم بزيادة المرتبات.

وقالت النقابة العامة للمعلمين في بيان رسمي، لن تتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم لأعمالهم وسرادقهم إلا بعد ورود مرتباتهم لشهر 9 الجاري بالزيادة المعتمدة بالقانون بإعلان رئيس الحكومة بتنفيذ الزيادة وإعطاء تعميم لوزارة المالية بالتنفيذ .

وتابعت النقابة العامة للمعلمين، فى حالة استمرار التعنت والظلم سيتم تصعيد الموقف وخروج المظاهرات فى كل البلديات والمدن لإحداث التغير.