الفرجاني: بيان البعثة الأممية اعتراف ضمني بأن البرلمان مصدر التشريع وليس المجلس الاستشاري

اعتبر محمود الفرجاني، الكاتب الليبي، أن بيان البعثة الأممية بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة يؤكد أن البرلمان هو مصدر التشريع وسن القوانين الوحيد.

وقال الفرجاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الكل اهتم بما قالته البعثة الأممية عن الدبيبة بحكم تسارع الأحداث ولم تنتبه للجزء الأخير من بيانها المطالب بسرعة إصدار قانون انتخابات البرلمان في حد أقصاه الأسبوع المقبل”.