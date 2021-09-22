لجنة مكافحة «كورونا» في الواحات تحذر من ازدياد الإصابات بسبب المناسبات الاجتماعية

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات من ارتفاع عدد الإصابات أخيرا، والسبب الرئيسي المناسبات الاجتماعية.

وحملت اللجنة المسؤولية لأصحاب تلك المناسبات، قائلة إنهم «يفتحون أبوابهم لاستقبال الناس دون مبالاة بوجود فيروس خطير ينتشر بسرعة»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى دخول أربع حالات مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، الإثنين وأمس، ليرتفع عدد المصابين فيه إلى ستة، بينهم سيدتان.

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