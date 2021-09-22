الدبيبة: سيسقط البرلمان بعون الله ولن يكون ممثلًا لليبيين بهذه الصورة وموعدنا الجمعة

ليبيا – وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الدعوة إلى تظاهرة بميدان الشهداء في طرابلس يوم الجمعة تضم كافة مدن ليبيا.

الدبيبة قال في كلمة له أمام حشد بميدان الشهداء من المؤيدين الرافضين لقرار مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة تابعتها صحيفة المرصد:” سيسقط البرلمان بعون الله ولن يكون ممثلا لليبيين بهذه الصورة وميعادنا الجمعة للتعبير عن الليبيين من طرابلس وطبرق والكفرة وسبها”.

وأضاف الدبيبة:”الشرعية لكم من كل المدن وأنتم من تقررون وليس هؤلاء المعطلون هؤلاء المعطلون لا يريدون إلا الحرب والدمار ولا يمكن الطعن في جميع أعضاء مجلس النواب فهناك شرفاء بينهم سيصلون طرابلس اليوم”.

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