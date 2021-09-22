أوحيدة لقناتنا: الحكومة عجزت عن حل كافة المختنقات وصرفت ما يقارب 50 مليار

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن ما قام به مجلس النواب من سحب الثقة هو من صميم عمل المجلس في محاسبة الحكومة ومتابعتها وسنحاول أن نجد البديل.

أوحيدة، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “الحكومة عجزت عن حل كافة المختنقات وصرفت ما يقارب 50 ملياراً ولم تلتزم بخارطة الطريق التي جاءت من أجلها”.

وأكد أن جماعة الإخوان تسعى لعرقلة أي مسار إصلاحي في ليبيا وليس الانتخابات فقط، محذرا من انقلابهم عليها إذا لم يجدوا أنفسهم فيها.

وأوضح أوحيدة، أن الإخوان لو تركوا مجلس النواب يقوم بدوره كاملا لأنجز ما يجب إنجازه من أجل المرحلة المقبلة، مضيفا أن فصيل الإخوان معروف إذا وجد أن الأمور لا تسير وفق مصلحته سوف يسعى لعرقلته بأي وسيلة.

وهاجم الدبيبة قائلا: “يعيدنا إلى الوراء بإعادة تيار معين في مجلس المؤتمر الوطنى المنتهي، وهم الآن باقون في السلطة منذ 2012م ولا يريدون أن يخرجوا منها”.

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