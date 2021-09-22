ترأست جورجيت غانيون مُنسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفدا ضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمي ، لزيارة مقر عمل الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي، فإن الزيارة للوقوف علي احتياجات الهيئات والمدن الليبية و تقديم المساعدة الإنسانية بأنواعها التي ستسهم في رفع المعاناة علي المهجرين والنازحين من مدنهم . وتنسيق العمل بين منظمات الأمم المتحدة للقدرة علي الاستجابة السريعة والفاعلة للظروف الإنسانية وللتأكيد علي استمرار الجهود بين منظمات الأمم المتحدة والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

“الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة” تزور “الليبية للإغاثة” لمعرفة احتياجات المدن

ترأست جورجيت غانيون مُنسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفدا ضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمي ، لزيارة مقر عمل الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي، فإن الزيارة للوقوف علي احتياجات الهيئات والمدن الليبية و تقديم المساعدة الإنسانية بأنواعها التي ستسهم في رفع المعاناة علي المهجرين والنازحين من مدنهم . وتنسيق العمل بين منظمات الأمم المتحدة للقدرة علي الاستجابة السريعة والفاعلة للظروف الإنسانية وللتأكيد علي استمرار الجهود بين منظمات الأمم المتحدة والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وخلال اللقاء ثمن سعد موسي العبار رئيس الهيئة الجهود المبذولة من منظمات الأمم المتحدة ، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة والعمل علي توسيع نطاق الخدمات لتشمل جميع الشرائح المستهدفة من نازحين ومهجرين وهجرة غير قانونيه، وإعداد وتجهيز المقترحات اللازمة لضمان سرعه الاستجابة في الظروف الطارئة .