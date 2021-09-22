المنفي يشيد بمواقف السعودية تجاه دعم الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن عبدالله، سُبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية السعودي، لـ”المنفي”، حرص المملكة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، معربًا عن أمله في نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي، بين كل الأطراف.

بدوره، أشاد “المنفي” بمواقف المملكة العربية السعودية، تجاه الأزمة الليبية، وترحيبها بالحوار السياسي الليبي، والتوصّل إلى حلٍّ يُعيد الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وبحث اللقاء، الذي عقد هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 بنيويورك؛ العلاقات الثنائية بين البلديْن، وعددًا من القضايا العربية والدولية.

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