الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنة تفاح تركية

ليبيا – رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة تفاح تركية المنشأ موردة عبر ميناء طرابلس البحري.

مدير الإعلام بالمركز محمد الزيات أوضح في تصريحات صحفية لموقع “أخبار ليبيا 24” طالعتها صحيفة المرصد إن الشحنة تحوي 1680 صندوقًا في حاوية واحدة ليتم الكشف عليها ظاهرياً وإحالتها للتحاليل المخبرية التي أثبتت نمو فطري عليها يتجاوز70‎%‎ وغير مسموح به.

وتابع الزيات إن مثل هذه المرفوضات من السلع الغذائية تحدث بسبب سوء النقل وانقطاع الكهرباء داخل الباخرة مما يعزز ارتفاع نسبة الرطوبة داخلها وهي من أكثر العوامل المساعدة للنمو الفطري إذ يفتقر المختصين من بلد المنشأ للإجراء الميكانيكي.

وأضاف الزيات إن هذا الإجراء يتضمن التنظيم والفرز والحفاظ على المنتج من الكدمات والرص مبينا إن المركز ينصح الموردين بالالتزام بالنقل وحفظ المورد طبقاً للمواصفات فضلا عن تنبيهه المستهلكين بالابتعاد عن تناول المنتجات الزراعية ذات علامات النمو الفطري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية