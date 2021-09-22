الارصاد: تراجع في درجات الحرارة غدا على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 22/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير يكون الطقس مستقر هذا اليوم على اغلب المناطق ، ومن المتوقع تراجع في درجات الحرارة يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

وبحسب التقرير تتراوح درجات الحرارة اليوم على المناطق الساحلية ما بين (29-35) مْ وتسجل ما بين (36-42) مْ على باقي المناطق، مع نشاط نسبى للرياح الجنوبية الشرقية على اقصي مناطق الجنوب الغربى هذا اليوم، و تنشط الرياح الشرقية فترة المساء من يوم الغد على مناطق الساحل الغربى.