امغيب: قرار الدبيبة بدعم صندوق الزواج ساري ولن يتأثر بسحب الثقة

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن قرار الدبيبة بدعم صندوق الزواج ساري ولن يتأثر بسحب الثقة.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصب الاجتماعي «فيسبوك»: “للتوضيح قرارات الدبيبة بشأن دعم صندوق الزواج للشباب ومنحة الزوجة والأبناء وكل القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن سارية ولن تتأثر بما حدث اليوم من سحب الثقة من الحكومة”.

وأضاف “لمن لا يعلم إجراء سحب الثقة من الحكومة إجراء عادي ويحدث في كل دول العالم ولا يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين”.

يشار إلى أن مجلس النواب قرر أمس الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنوا من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحولهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.