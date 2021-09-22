“المنقوش” تلتقي “شالنبرغ” في نيويورك.. ودعم نمساوي لحظر الأسلحة في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرضت “المنقوش” مع “شالينبرغ”؛ الوضع السياسي والداخلي في ليبيا، وسبل التعاون بين البلديْن، بالإضافة إلى إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في المعاهد الدبلوماسية النمساوية.

من جهته، أكد “شالينبرغ” دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، وشدّد على أهمية الاستمرار في تنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا؛ من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في البلاد، كما أعرب عن استعداد بلاده لدعم ليبيا في ملف الحدّ من الهجرة غير الشرعية.

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