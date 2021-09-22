وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع نظيرها النمساوي تطوير العلاقات و التعاون

طرابلس 21 سبتمبر 2021(وال)واصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” لقاءاتها مع رؤساء وفود الدول الصديقة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، حيث التقت اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية النمسا، السيد ألكسندر شالينبرغ .

وأكد وزير خارجية النمسا في بداية اللقاء على دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، و قال إننا شركاء معكم لتحقيق أهدافكم ، وأننا نعلم أن استقرار ليبيا سينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة مؤكدا أن الاستمرار في تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا يعد عاملاً هاماً في تحقيق السلام، كما أكد السيد شالينبرغ على دعم النمسا لاستقرار ليبيا.

ومن جهة أخرى أعرب السيد شالينبرغ عن حرص النمسا على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقيات التعاون مع ليبيا والتي تشمل مجالات حيوية متعددة .

ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وقالت أننا نتطلع إلى شراكة حقيقية بين ليبيا والنمسا تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين .

وقدمت وزيرة الخارجية لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ، وعبرت عن تقديرها لدعم النمسا للمسار الديمقراطي وعلى صعيد آخر بحث الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها ، حيث أبدى الوزير النمساوي استعداد بلاده لدعم ليبيا في جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى أن لدى النمسا مؤسسة تقنية متخصصة في حماية الحدود ، وفي هذا السياق عرض مساعدة ليبيا في تأمين وحماية حدودها.

وبحثت وزيرة الخارجية خلال الاجتماع، إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في النمسا والتي لديها معهد دبلوماسي عريق يعد الأقدم في العالم ، ورحب الوزير النمساوي وابدى الاستعداد لتنفيذ هذا المقترح .

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدعوات لزيارة البلدين الصديقين ، على أن تحدد مواعيد الزيارات في وقت لاحق .(وال ـ طرابلس) ع س / ك و

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