فلايت رادار: طائرة شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي تقترب من غرب ليبيا

رصد موقع، فلايت رادار الإلكتروني، اقتراب طائرة شحن عسكرية تركية نوع ايرباص A400-180 التابعة لسلاح الجو التركي من غرب ليبيا.

وأوضح التطبيق، أن رقم الرحلة هو Reg 18-0094 بالرمز 220، وأن الطائرة التركية أقلعت من مطار سليمان ديمريل باسبرطه تركيا، وهي في طريقها الآن إلى غرب ليبيا.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، أقامت تركيا جسراً جوياً، كانت آخر رحلاتها -السادسة- منذ يومين وذلك خلال أقل من أسبوع.

كما يشار إلى أن مطار اسبرطة، مطاراً دولياً صغيراً تستخدمه فقط الخطوط الجوية التركية والإيرانية، وقد استخدم في عمليات الإخلاء من أفغانستان.

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