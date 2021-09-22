التواتي: فرصة الدبيبة في معاقبة البرلمان هي في تكريس جهود حكومته لإجراء الانتخابات

علق الدكتور الجراح عامر التواتي، على مسألة سحب البرلمان الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن رئيس الحكومة أمامه فرصة جيدة لرد اعتباره ومعاقبة البرلمان.

وقال «التواتي»، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، “لدى الدبيبة فرصة جيدة لرد الاعتبار لنفسه ومعاقبة البرلمان”، مردفًا “وهي أن يكرس كل جهود حكومته من أجل إجراء الانتخابات، وسنكون له داعمين وشاكرين”.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر أمس الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحولهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.