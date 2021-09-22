لليوم الخامس تواليًا.. طائرة شحن تركية تواصل رحلاتها إلى الوطية

كشف تطبيق حركة الطيران العالمية “فلايت رادار” الإلكتروني، عن إقلاع طائرة الشحن الجوي “إيرباص A400″، التابعة لسلاح الجو التركي، من مطار “اسبرطة” جنوبي تركيا، ويُرجّح أن وجهتها قاعدة “الوطية” الجوية.

وتعدّ هذه الرحلة، الخامسة من نوعها، تواليًا، مما يدلّ على نشاطٍ تركي متزايدٍ في الأجواء الليبية، ودون أي إعلان من الجانب التركي، في خرقٍ واضحٍ وصريحٍ لقرارات مجلس الأمن الدولي، واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وكان موقع رصد وتتبع حركة الطيران العسكري “Itamilradar”، قد كشف على مدى الأيام الأربعة الماضية، عن رحلات شحن للطائرة “A400” بموقع الإقلاع ذاته من تركيا، والهبوط في قاعدة “الوطية” الجوية.

ويأتي هذا التحليق لطائرات عسكرية تركية، في وقتٍ تتعالى فيه الأصوات المناهضة للوجود التركي داخل البلاد، وفي ظلّ مخاوف من تأثير هذا النفوذ على مصير الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

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