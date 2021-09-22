7 منظمات دولية تطالب بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

ليبيا – طالبت 7 منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الأممي بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا المنتهية ولايتها.

وشددت المنظمات الـ7 في بيان مشترك صادر عنها طالعته صحيفة المرصد على أن ذلك أمر أساسي للمساءلة عن الانتهاكات في الماضي والحاضر في ليبيا ما يحتم على الدول الأعضاء في المجلس بما فيها الأخيرة الاستمرار بدعم البعثة عبر تجديد ولاياتها.

ونبهت المنظمات إلى أن الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.

وأشارت المنظمات إلى استمرار أعضاء المجموعات المسلحة والميليشيات والقوى الأمنية في ارتكاب أعمال القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والاعتقال والاحتجاز التعسفيين في مختلف أنحاء ليبيا.

هذا وصدر البيان عنالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية ومحامون من أجل العدالة في ليبيا ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

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