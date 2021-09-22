“لعمامرة”: نتعامل بحياد مع أزمة ليبيا.. وانتخابات ديسمبر ضمان للديمقراطية

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، على خلفية التطورات السياسية في ليبيا مؤخرًا؛ إنَّ بلاده تتعامل بحياد مع الفرقاء في ليبيا، ولا تُساند أي طرفٍ، سوى الشعب الليبي.

وأكد “لعمامرة”، في تصريحاتٍ على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر نجحت في إقناع دول الجوار ليبيا بأولوية رحيل المرتزقة والإرهابيين عن البلاد، دون إحداث اضطرابات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي نظمته بلاده مؤخرًا، كان ناجحًا في هذا الصدد، دون زعزعة استقرار المنطقة.

وجدّد وزير الخارجية الجزائري، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا، حكومةً وشعبًا، مع التركيز على جهود تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأجل ضمان الديمقراطية، واستعادة مكانة ليبيا كفاعلٍ أساسيٍّ في المنطقة.

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