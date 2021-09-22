لتجاوز الفترات الصعبة .. المنفي: يشيد بتجربة جنوب أفريقيا في المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا “ناليدي باندور”.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بتجربة جنوب أفريقيا في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً بأن هذا الخيار، كان استراتيجياً لتجاوزها الفترة الصعبة التي مرت بها، مؤكدا أهمية دعم كافة الخطوات الانتقالية، بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ونقلت باندور، دعوة الرئيس “ماتاميلا سيريل زامافورا” لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيارة جنوب إفريقيا، خلال الفترة القادمة، من أجل تعزيز العلاقات المشتركة، والتعاون بين البلدين.

اللقاء جاء على هامش مشاركة المنفي، في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة.