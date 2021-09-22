لعمامرة: الجزائر ستبقى إلى جانب الشعب الليبي حتى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تعامل بلاده على قدم المساواة مع فرقاء ليبيا وعدم مساندتها لأي منهم سوى الشعب الليبي.

لعمامرة رفض في لقاء خاص مع شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية، على هامش مشاركته في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ما يقال عن كون الجزائر وسيطا غير نزيه في مسار تسوية الأزمة في ليبيا لأنها تدعم طرفا معارضا للسلطات الحالية.

وتابع لعمامرة قائلا:”إذا كانت هناك دولة في المنطقة تتعامل على قدم مساواة من جميع الأطراف في ليبيا فهي الجزائر لذلك أعتبر أن هذا يحتاج إلى تصحيح فالجزائر نجحت في إقناع دول جوار ليبيا بأولوية رحيل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا من دون إحداث اضطرابات في المنطقة”.

وأضاف لعمامرة بالقول:”لقد نظمنا مؤخرا اجتماعا ضم دول جوار ليبيا وأعتقد أن هذا الاجتماع كان ناجحا ولقد نجحنا في خلق توافق بين هذه الدول حول أهمية رحيل المرتزقة والإرهابيين لكن من دون زعزعة استقرار بلدان في المنطقة”.

وقال لعمامرة:”سنبقى إلى جانب الشعب الليبي والسلطات والحكومة الليبية وسنبذل قصارى جهدنا حتى تنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة شهر ديسمبر المقبل في وقتها ومن أجل ضمان الديمقراطية في ليبيا وحتى يستعيد هذا البلد مكانته كفاعل اساسي في المنطقة”.

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