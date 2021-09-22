إسماعيل ياشا: يبدو أن حفتر يريد أن يتذوق ضربات آقينجي بعد بيرقدار

حرض إسماعيل ياشا، الكاتب الصحفي التركي، المقرب من الحزب الحاكم برئاسة رجب أردوغان مجدداً ، على ضرب القوات المسلحة الليبية، معتبرًا أن بإمكان تركيا استعمال طائراتها المسيرة من طراز “آقينجي”، كما استخدمت سابقًا طائرات “بيرقدار” في ليبيا.

وأضاف «ياشا» في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلاً: “يبدو أن حفتر يريد أن يتذوق ضربات آقينجي بعد بيرقدار”.

وكان فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، قد صرح في وقت سابق أن: “الطائرة اقنجي المسيرة عبر الأقمار الصناعية، والتي تحلق 24 ساعة دون توقف على ارتفاع 40 ألف، وتحمل أسلحة شديدة التدمير، موجهة بدقة عالية ويمكنها اصطياد الأشخاص أينما كانوا عبر قراءة تفاصيلهم” وفق قوله.

أضاف “دردور” في تغريدة له: “لا نريد من الحليف التركي أردوغان إلا واحدة منها، تصطاد المعرقلين عقيلة وحفتر وحاشيتهم” في إشارة إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.