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اجتماع ثلاثي في نيويورك للتحضير لمؤتمر نوفمبر بخصوص ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يجتمع اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزراء خارجية كلٍّ من فرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ للتحضير لمؤتمر باريس المقرر عقده في نوفمبر القادم، حول ليبيا.

وقد سبق أن صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن المؤتمر سيُعقد بهدف ضمان سير الانتخابات الليبية بحسب الخطة المقررة لها، كما سيُناقش موضوع المقاتلين الأجانب، ورحيلهم عن البلاد.

ولم تتم دعوة ليبيا رسميًا لحضور المؤتمر، حتى اللحظة، على الرغم من وجود مسؤولين ليبيين في نيويورك يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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قناة 218 الليبية

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