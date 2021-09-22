اجتماع ثلاثي في نيويورك للتحضير لمؤتمر نوفمبر بخصوص ليبيا

يجتمع اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزراء خارجية كلٍّ من فرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ للتحضير لمؤتمر باريس المقرر عقده في نوفمبر القادم، حول ليبيا.

وقد سبق أن صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن المؤتمر سيُعقد بهدف ضمان سير الانتخابات الليبية بحسب الخطة المقررة لها، كما سيُناقش موضوع المقاتلين الأجانب، ورحيلهم عن البلاد.

ولم تتم دعوة ليبيا رسميًا لحضور المؤتمر، حتى اللحظة، على الرغم من وجود مسؤولين ليبيين في نيويورك يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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