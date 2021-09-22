النهر الصناعي: عودة المياه للمناطق الواقعة على المسار (اجدابيا – سلوق)

أكد جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، الأربعاء، عودة المياه للمناطق الواقعة على المسار (اجدابيا / سلوق).

الجهاز، وفي بيان صادر عنه، قال: “تفيد إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير – سرت/ تازربو- بنغازي، بأنه تمت السيطرة على التسرب بالمحطة (40+150) الواقعة بالقرب من مدينة الزويتينة”.

وأضاف: “أعمال الصيانة تسير بشكل ممتاز دون الحاجة لقطع الإمداد المائي للمدن والقرى الواقعة على المسار ( اجدابيا / سلوق)”.

وتابع: “في الوقت الذي نشكر فيه فرق الدعم والصيانة على مجهوداتها من أجل توفير الإمداد المائي لكافة المواطنين، نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل من يعتدي على مكونات النهر الصناعي ويسبب في تعطيش المواطنين وهدر المياه من أجل مصلحته الخاصة”.

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