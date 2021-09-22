“غونزاليس” لـ”المنقوش”: سنعيد فتح سفارة فنزويلا في طرابلس قريبًا

عقدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اجتماعًا مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس غونزاليس، تناول العلاقات بين ليبيا وفنزويلا، وسبل تعزيزها بما يخدم شعبيْ البلديْن.

واستعرضت “المنقوش” مع “غونزاليس” سبل تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلديْن، وشدّدت على أهمية العلاقات مع فنزويلا كأول بلد في أمريكا اللاتينية يُقيم علاقاتٍ ديبلوماسيةً مع ليبيا.

من جانبه، أكد “غونزاليس”، على دعم الاستقرار وأهمية ترسيخه في ليبيا، وقال إن بلاده ستُعيد فتح السفارة في طرابلس، ودعا إلى إعادة فتح السفارة الليبية في كراكاس.

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