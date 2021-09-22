الليبية للحديد والصلب: تعلن فتح باب البيع لحديد التسليح وفقا للأسعار المعتمدة

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، فتح باب البيع لحديد التسليح وفقا للشروط والأسعار المعتمدة بالقرار رقم ( 140 / لسنة 2021 )، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن “البيع بالجملة يتطلب من الزبون تعزيز رصيده بمبلغ ثلاثة مليون قبل البدء في التعامل اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/09/23 على أن يتم السحب بداية من يوم الأحد الموافق 2021/09/26”.

وأردف؛ “وللاستفادة من قيمة الخصم ( % 3 ) يستوجب على الزبون سحب كامل الكمية (2000) طن خلال شهر بمعدل (20) يوم عمل”.

وتابع البيان، أن “البيع بالقطاعي للأفراد والجهات العامة ستكون الكمية (30) طن ويتطلب تقديم صك مصدق أو قسيمة إيداع مالي لحساب الشركة بقيمة ( 95,000 ) خمسة وتسعون ألف دينار ويكون بداية السداد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/09/26 والسحب بداية من يوم الأثنين الموافق 2021/09/27 وأولوية السحب حسب اقدمية السداد ( وفق تسلسل رقم الايصال المالي ) .

وختم البيان موضحًا أنه ” فيما يتعلق بالأفراد المطلوب صك مصدق من حساب المعني أو قسيمة إيداع مرفقا بإفادة الرقم الوطني، وفيما يخص المنتجات المسطحة سيتم الإعلان عنها لاحقا عند عودة المصانع للتشغيل”.

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