وكالة إيطالية تفتتح مكتبا لها في مقر السفارة بطرابلس للترويج لشركاتها

قررت وكالة «ICE» فتح مكتب جديد داخل السفارة الإيطالية في طرابلس، وذلك بهدف الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية في ليبيا.

وأكدت وكالة نوفا الايطالية للأنباء، أنه يدير المكتب رومانو باروتسي، موظف بالوكالة يتمتع بخبرة دولية واسعة امتدت إلى آسيا (طوكيو من 2000 إلى 2005 وهونغ كونغ من 2005 إلى 2011) والولايات المتحدة (نيويورك من 2014 إلى 2019).

وقال باروتسي “بحسب أحدث البيانات المتاحة، تعد إيطاليا رابع دولة موردة لليبيا، بعد تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين، بحصة سوقية تبلغ 7.9 في المائة أي أكثر من ضعف حصة ألمانيا التي تبلغ 3%، وإسبانيا 1.7%، والمملكة المتحدة وفرنسا بنسبة تزيد قليلاً عن 1%”.

وأضاف “أبرز الصادرات الإيطالية إلى ليبيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 هي المنتجات المشتقة من تكرير النفط بحوالي 180 مليون يورو، تليها الفواكه والخضروات المجمدة بـ 20.4 مليون يورو، آلات للأغراض العامة مع 16.5 مليون يورو وآلات صنع الأسلاك 12.9 مليون يورو وغيرها من المنتجات”.

وتابع “تقرير صدر مؤخرا عن وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية )ساس( يظهر أن مشتريات البضائع الإيطالية في ليبيا في عام 2020 بلغت 0.9 مليار يورو، خاصة في قطاعات التعدين (346 مليون يورو) وميكانيك الأدوات المركبة (114 مليون يورو) والأجهزة الكهربائية (66 مليون يورو)”.