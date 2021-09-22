الشركسي: حكومة الوحدة لم يكن لديها منهجية واضحة.. وسحب الثقة منها لن يعطل الانتخابات

ليبيا – رأى عضو الملتقى السياسي أحمد الشركسي أن ما حدث سيربك المشهد، لكنّه لن يؤثر في الانتخابات، مشيرًا إلى أن كل الدعاوى بأنّ سحب الثقة سيعطّل الانتخابات هي غير صحيحة.

الشركسي أكد في تصريح لمنصة “فراصل” أن حتمية انتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية ما تزال قائمة، والحكومة لم تكن تعمل مع الانتخابات بل ضدها.

وتابع: “ما نحتاجه اليوم هو عقد جلسة طارئة للملتقى للنظر في الأمر وتدارك ما حصل”.

ونوّه إلى أن حكومة الوحدة لم يكن لديها منهجية واضحة، ودخلت منذ بدايتها في مساومات تم تحذيرها منها.

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