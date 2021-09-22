وفيات “كورونا” تتخطّى حاجز 26 حالة.. لأول مرة منذ نهاية أغسطس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 985 إصابة بفيروس كورونا، و1.424 حالة تعافٍ، و27 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يُسجّلها المركز منذ نهاية أغسطس الماضي.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته 5.355 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.355 عينة، فيما تأكدت إصابة 985 عينة، منها 794 جديدةً و191 مخالطة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 18.4 %.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 334 ألفًا و49 إصابة، منها 78 ألفًا و738 حالة نشطة، بينما تعافى 250 ألفًا و751 حالة، وسجّل المركز 4.560 حالة وفاة.

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