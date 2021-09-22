المجتمع المدني طبرق: إن لم يُسحب قرار حجب الثقة سيكون هناك حراك لا يحمد عقباه

أخبارليبيا24- خاص

أصدرت مؤسسات المجتمع المدني في طبرق بيان بخصوص قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي أصدره مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيانها أنه في حال عدم الرجوع عن قرار سحب الثقة سوف تتم الدعوة إلى تحرك شعبي لا يحمد عقباه.

وأشارت المؤسسات إلى أنها تابعت جلسات مجلس النواب في الأيام الماضية من استجواب للحكومة وما أسفرت عنه هذه الجلسات بتشكيل لجان لمتابعة عمل الحكومة.

وأضافت :”تفاجأنا بقرار سحب الثقة في الوقت الذي كنا ننتظر فيها قوانين وقرارات تؤيد استقرار ليبيا والعبور بها إلى بر الأمان عن طريق سن تشريعات وقوانين القاعدة الدستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم”.

ولفتت مؤسسات المجتمع المدني إلى أن قد لاحظنا استقرار في فترة توحيد الحكومة التي نالت ثقة البرلمان ب 131 صوت واستغربنا بسحبها بعد أقل من ذلك بكثير.

ودعت المؤسسات مجلس الدولة والبرلمان إلى الاتفاق سريعاً لاعتماد قانون الانتخابات في أسرع وقت لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

وطابت مؤسسات المجتمع المدني الرجوع عن قرار سحب الثقة لما له من تداعيات على المشهد السياسي الليبي وفتح مجال لتعطيل الانتخابات ومسيرة عودة الحياة التي نشاهدها في كل بلديات الوطن.