منسق البعثة الأممية يناقش مع «السايح» الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر

التقى الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية: “تم التأكيد على دعم البعثة المستمر لعمل المفوضية ومناقشة الخطوات التالية بشأن الاستعدادات الفنية لانتخابات 24 ديسمبر”.

وأضاف البيان “ناقش الطرفان التطورات الحالية بشأن إعداد القوانين الانتخابية من قبل السلطات التشريعية. كما هنأ منسق البعثة المفوضية على استكمال عملية تسجيل الناخبين بنجاح”.

وتابع “أشار منسق البعثة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المفوضية في تعزيز مستوى الاستعداد للانتخابات”.