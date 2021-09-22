وزير خارجية ألمانيا يشدد على «وجوب» إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إن «المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد (التحرك) لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر».

وأضاف الوزير الألماني، قبل بدء الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا الذي ينظم بشكل مشترك في نيويورك، مع نظيريه الفرنسي والإيطالي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه «يجب أيضًا مواصلة العمل حتى يغادر المرتزقة الأجانب الكثر المتواجدون في ليبيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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