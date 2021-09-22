“المنفي” يستعرض جهود التسوية السياسية مع “أبو الغيط”

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، على هامش مشاركتهما، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد “أبو الغيط”، بحسب مصدر مسؤول بأمانة الجامعة؛ دعم الأخيرة، لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، مُجدّدًا التزامه بمواصلة الدعم للتوصل إلى تسويةٍ سلميةٍ شاملةٍ للوضع في ليبيا.

وعبّر الأمين العام، عن دعمه لجهود إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم، داعيًا اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام.

وكان “المنفي”، قد استعرض في اجتماعاته بنيويورك، جهود دعم مسار التسوية السياسية، ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

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