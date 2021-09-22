صالح يُقيم أداء الحكومة مع رئيس ديوان المحاسبة

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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء مع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبدربه لتقييم أداء حكومة الوحدة الوطنية من تاريخ منحها الثقة في 10 مارس من العام الجاري.

واستعرض صالح وعبدربه خلال الاجتماع ما تخلل هذه الفترة من التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة.

وناقش الجانبان التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة عن الأداء المالي والفني لحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس النواب أصدر أمس الثلاثاء قرارًا يقضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعد قرابة 6 أشهر على منحها الثقة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن عدد النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة طالبوا مجددًا خلال جلسة أمس الثلاثاء بمناقشة الأمر، وكان عدد الحاضرين 110 نواب، وجرى التصويت بموافقة 89 نائبا على سحب الثقة.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن مكاتبات أخرى وصلت من نواب خارج مدينة طبرق طالبوا بسحب الثقة وعددهم 11 نائبًا، ولكن لم يجر احتسابهم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة الحالية ستكون حكومة تسيير أعمال لتوفير كل متطلبات المواطنين وتنفيذ ما اتخذته من قرارات بالداخل، مؤكدًا أن الحكومة لا تفوض بالتزامات خارجية وعقود بالمليارات طويلة الأجل.