“حويلي” : البرلمان أطلق على نفسه رصاصة الرحمة بعد جلسة «تزوير» سحب الثقة

علق عضو المجلس الاستشاري، والمشارك في ملتقى الحوار الليبي، عبد القادر حويلي، على مسألة سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة، معتبرًا أن البرلمان أطلق على نفسه «رصاصة الرحمة».

وقال “حويلي”، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة24»، إن “مجلس النواب أطلق على نفسه رصاصة الرحمة بعدما اقترفه من تزوير في جلسة سحب الثقة من الحكومة”.

وأردف قائلًا: “الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها أن تمسك بيد البلديات مباشرة وتدعمها بالميزانيات لتسيير عملها”

وأشار “حويلي” إلى أنه “بإمكان الحكومة ومعها النواب الممتنعون عن التصويت في الجلسة، اللجوء للقضاء ورفع قضية جنائية ضد عقيلة صالح لتزويره التصويت، ومراسلة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تظهر ملابسات اتخاذ قرار سحب الثقة”.

وأوضح، أن “أعضاء الحوار يجهزون طلبهم الثالث للبعثة الأممية لعقد جلسة تناقش خرق الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق”.