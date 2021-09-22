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النهر الصناعي: عودة تدفق المياه إلى مناطق المسار “اجدابيا سلوق”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بعودة تدفق المياه إلى المناطق الواقعة على المسار “اجدابيا – سلوق”، والسيطرة على تسرب المحطة “40+150″، الواقعة بالقرب من منطقة الزويتينة.

وأكد الجهاز، في منشور على موقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، سير أعمال الصيانة بشكل ممتاز، ودون الحاجة لقطع الإمداد المائي على المدن والقرى الواقعة بمسار “اجدابيا – سلوق”.

وطالب الجهاز، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال الأعمال التخريبية والإجرامية، التي تتعرض لها مكوّنات النهر الصناعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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