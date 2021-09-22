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تمديد وقف صلاة الجمعة في طبرق لجمعتين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

مدد مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق، اليوم الأربعاء، قرار إيقاف إقامة صلاة الجمعة لجمعتين قادمتين بسبب تفشي وباء كورونا بالمدينة.

وأكد، مدير المكتب، جاد المولى ذاوود بالقاسم، لأخبار ليبيا 24، أن الإيقاف قابل للتمديد في حال استمرار سوء الوضع الوبائي.

وأوضح بالقاسم، أن أداء الصلوات بالمساجد ستستمر مع الأخذ في الاعتباري الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقال بالقاسم، إن المكتب أصدر تعليماته العاجلة إلى مراكز تحفيظ القران الكريم بتخفيض أعداد الطلبة وتقسيمهم على أيام الأسبوع، وفرض لبس الكمامة على الطلبة.

وطالب بالقاسم من مسؤولي قطاع الصحة التواصل مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق لمتابعة الوضع الوبائي بالمدينة.

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#كورونا طبرق ليبيا

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