لعمامرة يؤكد أن بلاده لن تساند سوى الشعب الليبي

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن بلاده ستساند الشعب الليبي دائما رغم كل الصعوبات وحتى انتهاء أزمته السياسية.

وقال لعمامرة في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده ستتعامل على قدم المساواة مع الأطراف الليبية ولن تساند إلا الشعب الليبي، وستبقى إلى جانبه حتى تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.

لافتا إلى أن بلاده نجحت في إقناع دول جوار ليبيا بأولوية رحيل المرتزقة والإرهابيين منها دون إحداث اضطرابات في المنطقة.

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