ليبيا الان

الكلية العسكرية توكرة تطلق مشروع التدريب التعبوي والعمليات القتالية بشكل ميداني

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شرعت الكلية العسكرية بمدينة توكرة، في إطلاق برنامج تدريبي ومناورة لتدريب منتسبي الكلية على العمليات القتالية بشكل عملي في ميدان التدريب التعبوي.

يأتي ذلك للرفع من مستوى الكفاءة القتالية والقدرات التكتيكية بالقوات المسلحة، ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات و التحديات المختلفة في ميادين القتال، حيث شمل التدريب الرماية بالذخيرة الحية ومحكاة للعملية والاستعداد لاجتياز أي موانع أو عقبات قد تواجه الجنود في أرض المعركة و طبيعة مسرح العمليات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك