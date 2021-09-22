الكلية العسكرية توكرة تطلق مشروع التدريب التعبوي والعمليات القتالية بشكل ميداني

شرعت الكلية العسكرية بمدينة توكرة، في إطلاق برنامج تدريبي ومناورة لتدريب منتسبي الكلية على العمليات القتالية بشكل عملي في ميدان التدريب التعبوي.

يأتي ذلك للرفع من مستوى الكفاءة القتالية والقدرات التكتيكية بالقوات المسلحة، ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات و التحديات المختلفة في ميادين القتال، حيث شمل التدريب الرماية بالذخيرة الحية ومحكاة للعملية والاستعداد لاجتياز أي موانع أو عقبات قد تواجه الجنود في أرض المعركة و طبيعة مسرح العمليات .

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