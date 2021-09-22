وزير خارجية السعودية لـ المنفي: نحرص على عودة الاستقرار إلى ليبيا

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أمس الثلاثاء بمقر البعثة الليبية بنيويورك، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي أكد حرص المملكة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، معبرًا عن أمله في نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي، بين كل الأطراف.

المنفي أشاد بمواقف المملكة العربية السعودية، تجاه الأزمة الليبية، وترحيبها بالحوار السياسي الليبي، والوصول إلى حل يعيد الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وبحث اللقاء الذي تم بحضور مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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