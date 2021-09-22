الغويل يجري زيارة لمعرض ديارنا ضمن زيارة إلى مصر

أجرى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، جولة داخل معرض ديارنا الذي اشتمل على معروضات لما يزيد عن مئتي أسرة.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة في دورته السبعين المقامة في القاهرة، حيث زار الغويل جناحي غدامس وتاورغاء الذين تم تخصيصهما للأسر المنتجة.

وأشارت القباج إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التضامن ونظيرتها في ليبيا في عدد من المجالات ومنها التعاون الإنتاجي والتسويقي.

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